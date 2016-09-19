Грозный, 19 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. По данным Центризбиркома на 12:15 19 сентября, на выборах на должность главы Чеченской Республики лидирует временно исполняющий обязанности руководителя региона Рамзан Кадыров. За него отдали свои голоса 98,04% избирателей. По словам председателя избиркома ЧР Умара Байханова, в настоящий момент обработано всего 24,62% протоколов.

kremlin.ru Рамзан Кадыров

Его оппоненты набрали менее одного процента голосов. За кандидата от Партии роста, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чечне Идриса Усманова проголосовали 0,83%, руководителя общественной палаты Чечни (КПРФ) Гаирсолта Батаева — 0,62%, за лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Султана Денильханова — 0,45%.

Напомним, явка на выборы в единый день голосования в Чечне составила на 18:00 83,8%. Выборы главы в республике проходят путем прямого голосования жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года, в единый день голосования, в Чечне проходили выборы главы республики, депутатов в Государственную думу России и в парламент Чечни, а также в местные Советы депутатов.