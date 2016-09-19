Москва, 19 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Министр спорта России Виталий Мутко надеется, что российская сборная по легкой атлетике примет участие в чемпионате мира 2017 года, который состоится в Лондоне, сообщает 19 сентября «Р-Спорт».

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"Я надеюсь, что в следующем году сборная России по легкой атлетике поедет на чемпионат мира», — заявил Мутко.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в столице Великобритании с 5 по 13 августа 2017 года.

В ноябре минувшего года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) от участия в международных соревнованиях. Поводом стало заключение независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому российские спортсмены многократно нарушали антидопинговые правила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, никто из российских легкоатлетов не смог принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Исключение было сделано для прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, ей было дано специальное разрешение для допуска к Играм.