Красногорск, 19 сентября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Мособлизбирком получил 39 жалоб от граждан в ходе проведения единого дня голосования 18 сентября 2016 года. По выборам в Госдуму было получено 15 жалоб, а по выборам в Мособлдуму — 24. Об этом заявила в ходе пресс-конференции председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«По выборам депутатов Государственной думы поступило 15 обращений, по незаконной агитации — восемь обращений. Они не подтвердились. По использованию административного ресурса — три жалобы, которые также не подтвердились. Была жалоба о приостановлении подсчета на Байконуре — одна жалоба. Не подтвердилась. Об отказе подписывать протокол голосования до разрешения ТИК — одна жалоба. Не подтвердилась. Еще была жалоба, что наблюдателя не допускали, но она также не подтвердилась», — заявила Коновалова.

Кроме того, 24 жалобы поступили по выборам депутатов Мособлдумы.

«По выборам депутатов Московской областной думы — 24 жалобы. О незаконной агитации — 10 фактов, они не подтвердились. Одна жалоба была о попытке подкупа избирателя возле УИК в Химках. Мы направили жалобу в ГУ МВД по Московской области. Она проверяется. Отказ в ознакомлении со списками избирателей — семь жалоб. На месте разобрались с ними. В городе Лобня было два обращения из-за того, что фамилия кандидата в информационном плакате была выделена красным. Тут, действительно, факт имел место. О недопущении наблюдателей на участок — четыре жалобы, которые были устранены», — заявила глава областной ИК.

Она также заявила, что сотрудники полиции составили шесть протоколов об административном нарушении за нахождение на участке в нетрезвом виде, хулиганстве и о воспрепятствовании работе комиссии в Королеве представителями партии ПАРНАС.

«Материалы направлены в суд, и 21 сентября заседание суда пройдет. Решение по данным людям будет принято», — заключила Коновалова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент в области обработано около 70% бюллетеней — итогов голосования по выборам в Госдуму и областной парламент пока нет.