Бишкек, 19 сентября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Киргизские авиакомпании могут быть исключены из «черного списка» Европейского союза уже в 2018 году. Об этом заявил директор Агентства гражданской авиации республики Эрмек Омуралиев сегодня, 19 сентября, выступая на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам.

David Spinks Авиаперелёты

При этом чиновник отметил, что этот процесс затягивается из-за недостаточного финансирования со стороны государства, а также сообщил о необходимости выделить дополнительные 55 млн сомов (около 52,1 млн рублей) на дорожную карту для выполнения всех требований, которые позволят отменить запрет на пролет киргизстанских авиасудов над территорией ЕС.

«Мы должны пройти аудит ИКАО (Международной организации гражданской авиации — Прим. ИА REGNUM ), хромаем по нехватке средств. Нужны инспекторы по летной годности для проверки «Аэробусов» и «Боингов». Нужны адекватные трудовые и финансовые ресурсы. Требование ИКАО — вопросы безопасности привести в соответствие. Дорожную карту разработали. Если будет финансовая поддержка, готовы во второй половине года выйти», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2006 году Комитет по транспорту Европейской комиссии запретил всем зарегистрированным в Киргизии авиаперевозчикам полеты над территорией Евросоюза. Причиной тому послужили итоги проверки киргизских авиакомпаний, в ходе которой были выявлены серьезные недостатки в обеспечении безопасности полетов. Власти Киргизии в течение последних десяти лет безуспешно пытаются исключить своих авиаторов из европейского «черного списка».