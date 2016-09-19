Москва, 19 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Главное, что показали итоги выборов в Государственную думу РФ — это сохранение значительной степени консолидации населения страны. Не секрет, что введение антироссийских санкций в результате обострения геополитического конфликта России с Западом преследовало целью вызвать внутриполитический кризис в стране. Победа «Единой России» со значительным отрывом от ближайшего конкурента является формой выражения поддержки, прежде всего, внешнеполитического курса страны, символизируемого воссоединением Крыма с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им.Г.В.Плеханова Руслан Дзарасов.

James Cridland Народ

«Этот результат вовсе не был предопределен заранее. Экономические трудности в стране нарастают. Только в прошлом году произошло падение реальных располагаемых доходов населения почти на 10%. Непосредственной причиной этого является мировой экономический кризис, влияние которого усилено антироссийскими санкциями. Однако, как еще раз показали выборы, население страны готово мириться с этими трудностями, если это нужно, чтобы отстаивать международные позиции России», — отметил Дзарасов.

«Этот вывод подтверждается и списком партий, которые не прошли в парламент страны. Среди них две категории политических сил — новоиспеченные и малоизвестные, и наоборот, хорошо знакомые. К последним, например, принадлежит партия ПАРНАС («Партия народной свободы»). Она справедливо воспринимается населением как наследница радикальных реформаторов 1990-х годов. Такой имидж партия подтверждала и своей предвыборной кампанией, в которой делался упор на примирение с Западом, как главное средство обеспечить экономическую стабилизацию. Избиратель понял этот лозунг как стремление в очередной раз сдать стратегические позиции страны, и отреагировал соответственно. Отрицательное отношение населения к неолибералам настолько велико, что не позволило преодолеть пятипроцентный барьер даже более умеренной либеральной партии «Яблоко», стремящейся отмежеваться от крайне правых», — пояснил эксперт.

«И все же партии власти рано почивать на лаврах. Следует считаться с тем, что главные оппозиционные партии — «КПРФ» и «ЛДПР» — вместе получили около 30% голосов, да и «Справедливая Россия» тоже преодолела пятипроцентный барьер. Это говорит о том, что неолиберальный курс экономической политики нашего правительства не пользуется популярностью. Если бы не геополитическое противостояние, вызванное агрессивными действиями Запада, то можно предположить, что поддержка «Единой России» была бы гораздо ниже. Это обстоятельство может отразиться на работе Государственной думы нового созыва», — считает Дзарасов.

«Ещё придется решать сложные задачи обеспечения развития страны в условиях вероятного углубления мирового экономического кризиса и сохраняющегося геополитического конфликта с Западом. Думается, что сохранение консолидации общества перед лицом внешнего вызова станет одной из главных задач российского парламента в предстоящий период его работы. На мой взгляд, решение этой проблемы будет связано с выработкой новой модели социально-экономического развития, способной подкрепить внешнеполитический курс страны. Её частью должен стать приоритет внутреннего рынка, и перераспределение национального дохода в пользу широких слоев населения при снижении масштабов вывоза капитала из страны. Этот путь позволит найти компромисс политических сил в Государственной думе и сохранить нынешнюю коалицию избирателей», — высказал сове мнение эксперт.