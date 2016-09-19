Москва, 19 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. По факту убийства 20-летний девушки в центре Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

«18 сентября вблизи жилого дома, расположенного по улице Хамовнический вал в г. Москве, местный житель обнаружил тело 20-летний девушки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на теле девушки при визуальном осмотре следователи обнаружили множество колото-резаных ран шеи и головы. Установлено, что после совершения преступления злоумышленник украл вещи потерпевшей.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении.

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