СКР возбудил дело по факту убийства девушки в Москве
Москва, 19 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. По факту убийства 20-летний девушки в центре Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.
«18 сентября вблизи жилого дома, расположенного по улице Хамовнический вал в г. Москве, местный житель обнаружил тело 20-летний девушки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на теле девушки при визуальном осмотре следователи обнаружили множество колото-резаных ран шеи и головы. Установлено, что после совершения преступления злоумышленник украл вещи потерпевшей.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении.
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