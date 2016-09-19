Сыктывкар, 19 сентября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. На выборах депутатов Государственной Думы России по Сыктывкарскому одномандатному избирательному округу № 18 голоса избирателей распределились следующим образом: — Иван Медведев, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 36,91 процента; Татьяна Саладина, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 17,69 процента; Иван Филипченко, Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — 15,69 процента; Олег Михайлов, КПРФ — 13,03 процента; Леонид Литвак, политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 9,58 процента. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избиркома Коми.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

На выборах депутатов Государственной Думы России по федеральному избирательному округу 5-процентный барьер преодолели четыре партии. Это «Единая Россия» — 37,85 процента; партия ЛДПР — 22,59 процента; КПРФ — 12,49 процента и «Справедливая Россия» — 8,82 процента.

За остальные партии в Республике Коми проголосовали следующим образом: КОММУНИСТЫ РОССИИ — 3,67 процента; «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 3,51 процента; «РОДИНА» — 1,86 процента; «ЯБЛОКО» — 1,76 процента; «ПАРТИЯ РОСТА» — 1,23 процента; «Российская экологическая партия «Зеленые» — 1,12 процента; (ПАРНАС) — 0,85 процента; «ПАТРИОТЫ РОССИИ» — 0,69 процента; «Гражданская Платформа» — 0,25 процента; «Гражданская Сила» — 0,22 процента.

Добавим, что сегодня начнется прием протоколов об итогах голосования территориальных избирательных комиссий. Избирательная комиссия Республики Коми планирует определить результаты выборов 21 сентября 2016 года.