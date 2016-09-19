Курск, 19 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. В Курской области партия «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Госдуму по одномандатным округам и партийным спискам. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, хороший результат показывает партия «Патриоты России», которая во многих регионах не набрала даже одного процента голосов избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Родина» по двум одномандатным округам набрала 1,2%, «Коммунисты России» — 3,55%, «Партия пенсионеров» — 1,62%, «Единая Россия» — 51,9%, ЛДПР — 15,6%, «Яблоко» — 1,2%, КПРФ — 12,7%, «Справедливая Россия» — 2,51% и «Патриоты России» — 4,54%. «Зеленые», «Гражданская платформа», ПАРНАС, «Партия роста», «Гражданская сила» набрали в регионе менее одного процента голосов.

В одномандатном округе №109 лидирует единоросс Татьяна Воронина с результатом 42,55%. За ней следуют представитель КПРФ Николай Иванов (11,5%) и либерал-демократ Владимир Федоров (11,35%).

В округе №110 больше всего голосов набирает единоросс Виктор Карамышев (52,97%), за ним — Александр Руцкой из партии «Патриоты России» (16,96%) и коммунист Максим Буданов (7,20%).

В Курской области прошли выборы в Государственную думу и областную думу. Явка, по данным на 18:00, составила 39%. На выборах в Госдуму в Курской области было сформировано два округа: в округе №109 избирались 10 кандидатов, в округе №110 — 12 кандидатов. С 8:00 до 20:00 по области работало 1160 избирательных участков. Проголосовать могли более 940 тысяч человек. В этот же день проходило голосование за депутатов областной думы шестого созыва.