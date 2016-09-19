Рига, 19 сентября, 2016, 13:23 — ИА Регнум.



Рембрандт. Притча о неразумном богаче. 1627

Большинство латвийцев считают, что в их стране невозможно разбогатеть честным путем — такого мнения придерживается 67% жителей, опрошенных в ходе исследования, проведенного центром SKDS, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Так, 35% респондентов согласны с таким утверждением полностью, еще 32% — «скорее согласны». В свою очередь, 26% латвийцев полагают, что в Латвии можно нажить состояние честным путем.

Отметим, что с 1999 года число негативно настроенных в этом вопросе жителей всегда превышало число оптимистов. Так, в 2000-м году 78% респондентов заявили, что не считают возможным честное обогащение. В 2015 году удельный вес скептиков составил 62%.