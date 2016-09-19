Пекин, 19 сентября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Китай обвинил Японию в попытке «запутать» ситуацию в Южно-Китайском море, после того как министр обороны Японии заявила об активизации деятельности в оспариваемых водах в рамках совместных учебных маневров с США, сообщает 19 сентября Reuters.

Jason Thien Облака над Южно-Китайским морем

Представитель МИД КНР Лю Канг заявил, что страны в регионе достигли консенсуса, что вопрос об оспариваемых территориях Южно-Китайского моря должен решаться путем переговоров между непосредственно вовлеченными сторонами.

Канг добавил, что Китай и страны Юго-Восточной Азии должны предпринять совместные шаги для поддержания мира и стабильности в регионе.

«Китай преисполнен решимости защищать свой суверенитет и морские интересы», — заявил представитель МИД Китая.

Напомним, Китай заявляет свои права на большую часть Южно-Китайского моря. Япония, Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам также выдвигают свои территориальные претензии.