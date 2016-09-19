Красногорск, 19 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. В Московской области обработано около 70% избирательных бюллетеней по выборам в Госдуму, Мособлдуму и органы местного самоуправления, прошедших 18 сентября 2016 года. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Пока у нас введено протоколов 70%», — заявила Коновалова.

Она также сообщила, что окончательная явка на выборы в Госдуму в Московской области, по данным на 10 утра 19 сентября, составила 37,36%. Сообщить явку на выборы в Мособлдуму Коновалова затруднилась.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы явка была больше», — отметила глава Избирательной комиссии Подмосковья.

Коновалова также заявила, что пока официальных итогов голосования в области нет. Однако отметила, что, по ее данным, по выборам в Мособлдуму партия «Единая Россия» «идет в отрыв».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября, в Единый день голосования в Подмосковье работало 3625 мест для голосования. Свой выбор могли сделать более пяти миллионов жителей области.