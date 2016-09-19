Рига, 19 сентября, 2016, 13:19 — ИА Регнум.



Yan Gouger Посадка Bombardier Global

Министр сообщения Латвии Улдис Аугулис потребовал детальных отчетов действий всех служб, причастных к аварийной посадке рейса BT641, когда самолет Bombardier Q400 NextGen, вылетевший из Риги в Цюрих, был вынужден вернуться и садиться без передней стойки шасси. Помимо этого, национальная авиакомпания airBaltic начала проверку всех имеющихся в ее распоряжении самолетов Bombardier, сообщает LETA.

При этом Аугулис похвалил за профессионализм как экипаж BT641, так и работников аэропорта, успешно справившихся с чрезвычайной ситуацией.

Ранее парламентский секретарь Минсообщения Эдгар Таварс заявил по итогам ЧП, что контроль безопасности в авиакомпании airBaltic должен быть еще строже.

«Мы не можем утешать себя мыслью, что в мире такие случаи в авиации происходят почти каждый день. У нас только одна национальная авиакомпания, и она не может «погружаться в зимнюю спячку», когда речь идет о безопасности. Тем более это не первый такой случай в недавней истории», — сказал Таварс.

Посадка самолета с проблемами переднего шасси была первым подобным случаем в аэропорту «Рига», и любой случай посадки самолета без всех выпущенных шасси — это серьезный инцидент, заявил глава Агентства гражданской авиации Марис Городцов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 сентября в аэропорту столицы Латвии из-за проблем с передней стойкой шасси совершил аварийную посадку самолет авиакомпании AirBaltic, выполнявший полет по маршруту «Рига — Цюрих».

«Согласно первоначальной информации, после вылета из Риги была констатирована проблема с передним шасси, и экипаж AirBaltic принял решение вернуться в рижский аэропорт», — говорит источник.

На борту самолета находились 67 человек (63 пассажира и 4 члена экипажа). В результате инцидента никто не пострадал.