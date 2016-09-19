Москва, 19 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Значение явки на выборах в Госдуму, состоявшихся накануне, 18 сентября, не стоит умалять. Об этом 19 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

«Действительно, приветствовалась бы более высокая явка, но не нужно, однако, умалять значение тех цифр, которые мы по явке имеем на сейчас. Ее нельзя назвать низкой, вы знаете, что в подавляющем большинстве европейских стран, собственно, явка гораздо ниже, и это отражает реальность, ту пропорцию политически активного населения, которая традиционно участвует в избирательном процессе», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что «эти наши цифры выше, чем средние по Европе, причем значительно выше»: «Главное, наверное, результат, и здесь более красноречивого результата в целом в срезе политическом, наверно, быть не могло».

Говоря о традиционно более низкой явке в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, пресс-секретарь президента отметил, что не стоит считать эти цифры недостаточными. «Да, в ряде крупных городов явка традиционно чуть ниже, чем среднероссийская статистика. Но опять же это никоим образом не влияет на сами результаты выборов и на их убедительность», — цитирует ТАСС Пескова.

При этом, комментируя вопрос о том, стоит ли ждать какой-либо реакции Кремля на нарушения, зафиксированные на видео, Песков сказал, что власти исходят из слов председателя ЦИК Эллы Памфиловой, что «по всем нарушениям будут предприняты необходимые действия».

«Существует определенная процедура обжалования и направления жалоб в ЦИК, — заключил пресс-секретарь главы государства. — Никаких сомнений в том, что по поступающим сигналам будут приниматься меры нет».

Напомним, по состоянию на 13:10 19 сентября «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получает 54,10% голосов. Далее идут КПРФ (13,41%), ЛДПР (13,24%) и «Справедливая Россия» (6,19%). Таким образом, правящая партия вновь получает большинство в парламенте. Явка на выборах составила 47,9%.