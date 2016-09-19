Рига, 19 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум.



Adrian Як-130

В соответствии с договором по открытому небу 19−21 сентября российские и белорусские специалисты при участии представителей вооруженных сил Латвии на самолете «Ан-30Б» осуществят наблюдательные полеты над Латвией, сообщает LETA.

Как стало известно, затем, представители России и Белоруссии отправятся в Литву для осуществления наблюдательных полетов в этой стране.

Напомним, цель подписанного в 1992 году Договора по открытому небу — содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками Договора по открытому небу являются 34 государства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 12 по 15 сентября, в рамках сотрудничества Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также согласно Венскому договору, в Латвии находилась группа российских инспекторов по контролю вооружений в составе четырех офицеров.

Специалисты провели проверку в Рижском, Адажском и Лиелвардском районах, чтобы убедиться, что на указанной территории не проводятся военные учения, о которых надо проинформировать остальные страны-участницы ОБСЕ. Также в ходе проверки они выяснили, соответствует ли информация о всеобщем вооружении в Латвии ранее заявленным данным.

Инспекторы также посетили имеющиеся в вышеуказанных районах учебные полигоны и стрельбища, а также провели обзорный полет и заслушали информацию от командиров формирований и воинских частей о личном составе, основных системах вооружения и техники.