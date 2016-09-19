Москва, 19 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В Кремле не смогли подтвердить информацию о том, что в России в скором времени появится министерство государственной безопасности. Соответствующую информацию журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не могу [подтвердить]», — сказал Песков.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на собственные источники рассказали о планирующихся в силовых и правоохранительных ведомствах реформах. По словам журналистов, на базе ФСБ планируется создать министерство государственной безопасности, куда войдут Федеральная служба охраны и Служба внешней разведки.