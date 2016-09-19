Киев, 19 сентября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Парламент Украины обсудит признание не легитимности выборов в Государственную думу РФ, соответствующий проект в Верховной раде зарегистрировала фракция «Народный фронт», сообщает АСН.

ИА REGNUM Яценюк Арсений

По словам лидера движения, бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, еще одним свидетельством того, что Госдума РФ являются нелегитимной станет «общая позиция всех западных партнеров».

Яценюк обратился ко всем фракциям украинского парламента с просьбой собраться и рассмотреть проект постановления на текущей неделе и проголосовать за него. Он выразил надежду, что рассмотрение вопроса о непризнании легитимности Госдумы РФ начнется 20 сентября.

Также лидер «Народного фронта» призвал киевские власти обратиться к Генассамблее ООН, ОБСЕ и другим международным организациям с призывом не только осудить выборы в Госдуму РФ, но и «присоединился к украинской позиции относительно не легитимности этого органа, который был избран Кремлем с нарушением всех норм международного права».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Киев выступили против проведения выборов в Госдуму РФ на территории Украины и в Крыму, который Киев до сих пор считает своим. 25 августа МИД Украины распространил заявление, в котором сообщалось, что в Крыму организаторы проведения выборов в Государственную думу РФ несут уголовную ответственность.

В марте 2014 года полуостров Крым вернулся в состав РФ после референдума, на котором более 90% местных жителей высказались за выход из состава Украины. Выборы в Крыму прошли 18 сентября: открылось 1 тыс. 207 избирательных участков, всего на полуострове около 1,4 млн избирателей.