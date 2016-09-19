Ярославль, 19 сентября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. По результатам выборов 18 сентября в Ярославской области «Справедливая Россия» набрала лишь 10,27% голосов избирателей. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин отметил, что это необычайно низкий результат для партии.

Анатолий Грешневиков

Потеря позиций — общероссийский тренд для эсеров. При этом, как подчеркнул Анатолий Каширин, в Ярославской области «Справедливая Россия» показала результаты выше, чем в целом по России.

«Здесь нас знают, нам доверяют. Хотя, признаться, мы рассчитывали на больший процент голосов — традиционно у нас не меньше 15%. Но главный результат выборов для нас — победа Анатолия Грешневикова по 195 одномандатному округу. Это значит, что он и впредь будет работать в Госдуме по принципу честности и справедливости», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин.