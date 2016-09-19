Париж, 19 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд в ходе церемонии поминовения жертв терактов, прошедшей на территории парижского Дома инвалидов, заявил: на борьбу с терроризмом должны быть выделены дополнительные ресурсы, сообщает Reuters.

COP Paris Франсуа Олланд

Олланд отметил, что компенсационный фонд должен быть увеличен. «Мы должны продолжать поддерживать уже предпринятые действия, я говорю, конечно, обо всех средствах для предотвращения террористических атак, чтобы предотвратить их. Это постоянная работа, которая требует дополнительных ресурсов», — сказал он.

Напомним, серия терактов в Париже произошла вечером 13 ноября 2015 года. Были взорваны бомбы около стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, террористы расстреляли посетителей нескольких ресторанов, также произошёл захват заложников и массовый расстрел в концертном зале «Батаклан». Погибли 130 человек, ранены 350.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года председатель французской комиссии по расследованию терактов 13 ноября 2015 года Жорж Фенек предложил создать во Франции национальное агентство по борьбе с терроризмом.