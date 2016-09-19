Севастополь, 19 сентября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. По федеральному округу в Севастополе 5% барьер преодолели четыре партии. Список возглавляет «Единая Россия», по одномандатному округу в Госдуму избран представитель единороссов. Такие данные представили в горизбиркоме по результатам подсчета 60% бюллетеней, передает корреспондент ИА REGNUM.

jp26jp Выборная гонка

После обработки протоколов 113 участков из 191, предварительные итоги выборов в Севастополе сложились следующим образом.

«ЕР» набрала 53,62%, ЛДПР — 15,29%, КПРФ — 12,0%, «Справедливая Россия» — 5,18%. За остальные партии проголосовали менее 3% избирателей. По Севастопольскому одномандатному округу №219 больше всех голосов набрал Дмитрий Белик («Единая Россия») — 32,64% голосов. Олег Николаев от «Партии Роста» набрал24,36%, Владимир Комоедов (КПРФ) — 17,41%.

За Илью Журавлева («ЛДПР») отдали 10,26% избирателей; за Михаила Брячака («Справедливая Россия») — 4,77%. Иван Ермаков («Патриоты России») набрал 1,93%, Андрей Брежнев («Родина») — 1,92%. Михаил Третьяков от «Коммунистической партии «Коммунисты России» — 1,87%, Никита Штыков от «Российской экологической партии «Зеленые» — 1,3% голосов избирателей.

По данным ЦИК, число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования составило 265 тыс. 861 человек.

В Севастополе 18 сентября, в единый день голосования впервые выбирали депутата в Госдуму седьмого созыва. Одновременно второй раз прошли выборы в органы местного самоуправления, которые до этого состоялись в 2014 году после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.