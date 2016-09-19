Тбилиси, 19 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Лидер избирательного блока «Паата Бурчуладзе — Государство для народа» Паата Бурчуладзе обеспокоен создавшейся в Грузии ситуацией и заявляет, что в последний период в стране участились факты правонарушений, люди стали беззащитными, вернулись криминальные разборки, насилие, коррупция, убийства в центре города, ограбления банков и вмешательства в личную жизнь граждан. Специальное заявление Бурчуладзе сделал на брифинге 19 сентября. Так он откликнулся на размещенную в интернете на прошлой неделе аудиозапись его беседы с гендиректором телекомпании «Рустави-2» Никой Гварамия и на события последнего периода.

Вильгельм Котарбинский. Переход евреев через Красное море. 1890

По мнению Бурчуладзе, под угрозой оказалась государственность Грузии, которую все вместе строили 25 лет. Он увидел активизацию пророссийских сил и подчеркнул, что методы управления страной и давления на оппозицию не изменились.

«Уже налицо активизация пророссийских сил, которые не стесняются массовых собраний и телевизионной рекламы. Давление на меня и на учрежденное мной движение «Государство для народа» — один из наглядных примеров того, что система и ее методы не изменились, изменились только исполнители. За нами следят, нас прослушивают, под давлением находятся те бизнесмены, которые поддерживают нашу партию, те, кто поддерживает нашу идею — поставить государство на службу народу», — заявил политик.

По его оценке, все это подтверждает верность избранного им пути и доказывает, что он создал лучшую и компетентную команду, которая имеет растущий рейтинг и является сегодня реальным лидером.

Бурчуладзе уверен, что со своей командой сумеет в кратчайший срок вывести страну и народ из кризиса.