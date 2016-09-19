Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум.



ap22.ru Флаг «Справедливой России»

Выборы в Ростовской области состоялись. «Условий для отмены результатов голосования не существует», — прокомментировал предварительные итоги волеизъявления граждан ростовский политолог Дмитрий Абросимов. Согласно данным, явка избирателей составила 47,65%, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

По состоянию на 11 часов, однозначную победу на выборах одерживает «Единая Россия», которая заручилась поддержкой 58,32% избирателей. Второе место у КПРФ — 13,72%, третье — у ЛДПР (12,62%). Пятипроцентный барьер пока не удалось преодолеть «Справедливой России», эсеры получили только 4,48% голосов. Все остальные партии набрали на Дону от 0,11% до 2,3%.

Лидируют представители правящей партии и по одномандатным округам, забравшие шесть из семи мандатов. В Ростовском округе №149 наибольшее число голосов получила Лариса Тутова («ЕР») — 69,06%, в Таганрогском округе №151 — Юрий Кобзев («ЕР») — 46,73%, в Южном округе №152 — Михаил Чернышев («ЕР») — 47,19%, в Белокалитвинском округе №153 — Александр Шолохов («ЕР») — 69,61%, в Шахтинском округе №154 — Максим Щаблыкин («ЕР») — 61,94%, в Волгодонском округе №154 — Виктор Дерябкин («ЕР») — 44,28%.

На одном из округов — Нижнедонском №150 — победителем политической гонки стал лидер «СР» Михаил Емельянов. Эсер набрал 57,58% голосов.

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Дмитрий Абросимов также отметил, что вброс бюллетеней, который был зафиксирован на трех участках, на результаты выборов повлиять не могли.

Политолог обратил внимание на то, что окончательные итоги выборов будут только концу недели, так как впервые к региону было приписано 13 избирательных участков, находящихся за рубежом. Так, граждане РФ голосовали на четырех избирательных пунктах в Эстонии и на девяти участках в Израиле.

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