Вашингтон, 19 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Водород, выделяющийся во время землетрясений на Марсе, может обеспечить жизнедеятельность простейших микроорганизмов в глубинах планеты. К такому выводу пришли американские специалисты, изучившие земные горные породы в районах с сейсмической активностью, пишет журнал Astrobiology.

GooKingSword Марс

Как пояснил Шон Макмагон из Йельского университета, во время землетрясений горные породы разрушаются и трутся друг о друга, в результате чего выделяется водород. Количество газа достаточно для того, чтобы около наиболее активных тектонических разломов существовали микроорганизмы.

Ученые изучили образцы необычных горных пород в тектонических разломах и кратерах, появившихся после падения астероидов и метеоритов. Такие места находятся на Гебридских островах у побережья Шотландии, в Канаде и Южной Африке. Химический анализ показал наличие в слоях породы воды и растворенных в ней углекислого газа и водорода. Такие условия пригодны для существования анаэробных земных бактерий, то есть микроорганизмов, способных жить без кислорода.

По мнению ученых, те же процессы могут происходить и на Марсе, следовательно, там могла зародиться жизнь. Несмотря на отсутствие на современном Марсе геологических процессов, его недра остывают и сжимаются, что может приводить к землетрясениям. Правы ли ученые, станет известно спустя несколько лет. В 2018 году к Марсу направится спускаемый модуль InSight. Он определит, происходят ли на Марсе сейсмические толчки, и выделяется ли в результате них необходимое количество водорода.