Ташкент, 19 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Правительство Узбекистана утвердила Программу мер по комплексному развитию городов и районов Ташкентской области на 2016−2018 годы, сообщает Lex.uz. В частности, согласно документу, регион намерен увеличить объемы производства промышленной продукции к 2019 году на 33,4%.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

Программой также предусмотрено реализация инвестиционных проектов развитию инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктуры, сырьевой базы, углубленной переработки плодоовощной продукции.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, ныне покойный президент Узбекистана Ислам Каримов утвердил программу локализации и производства готовой продукции на 2015−2019 годы с общим эффектом импортозамещения в объеме 17,5 млрд долларов.

Проекты должны обеспечивать глубокую переработку местного минерального сырья, производство 1225 наиболее востребованных видов продукции с расчетным ежегодным эффектом импортозамещения на 3,5 млрд долларов и созданием 13,3 тыс. новых рабочих мест.