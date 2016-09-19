Каир, 19 сентября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Египет ведет переговоры с Китаем с целью получения финансовой поддержки в размере $2 млрд, заявил заместитель министра финансов Египта Ахмед Кожак, сообщает 19 сентября Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Все детали соглашения прорабатываются Центральным банком», — сказал Кожак, не предоставив более детальной информации.

Напомним, Китай и Египет тесно сотрудничают в сфере культуры, в области обмена информацией, ареста и экстрадиции преступников. Кроме того, Египет и Китай планируют совместную кампанию по борьбе с организациями, спонсирующими террористические группировки.