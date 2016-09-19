Анкара, 19 сентября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах по зоны безопасности на границе с Сирией площадью около пяти тыс. кв. км., сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, с начала военной операции «Щит Евфрата» от террористических групп очищено порядка 900 кв. км на сирийско-турецкой границе. Этот район расширяют на юг, заявил Эрдоган накануне вылета в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Площадь зоны безопасности будет расширена до пяти тыс. квадратных км. «Сейчас мы двигаемся к Эль-Бабу. Мы пойдем туда и сделаем так, чтобы ИГ не было угрозой для нас», — сказал Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция Турции началась утром 24 августа: вооружённые силы этой страны пересекли границу с Сирией. Цель операции — очищение приграничных территорий от боевиков группировки ИГ (запрещена в России) и остановка продвижения курдских вооруженных группировок.

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует затронуть в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН кризис в Сирии и Ираке, борьбу с терроризмом и попытку военного переворота 15 июля.

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