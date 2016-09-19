Тбилиси, 19 сентября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. МВД Грузии и ЦИК оформили меморандум с целью мирного проведения предстоящих 8 октября парламентских выборов. Соответствующий документ 19 сентября подписали министр внутренних дел Георгий Мгебришвили и председатель ЦИК Тамар Жвания.

Julius C Голубь мира

По информации пресс-службы МВД, Избирательный кодекс Грузии требует от министерства внутренних дел и Центральной избирательной комиссии координированной работы с целью обеспечения максимальной безопасности процесса выборов.

«В меморандуме мы выразили готовность взаимного сотрудничества для обеспечения свободного волеизъявления граждан и проведения выборов в безопасной, мирной и свободной обстановке. Мы будем сотрудничать во имя общей цели — обеспечения процесса голосования в мирной и безопасной среде», — заявил после подписания документа министр.

В рамках меморандума стороны будут проводить совместные тренинги и рабочие встречи. Документ был оформлен по рекомендации Международного фонда избирательных систем.