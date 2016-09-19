Москва, 19 сентября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Дополнительный период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в сентябре 2016 года прошел в штатном режиме, без сбоев и нарушений. ЕГЭ по русскому языку сдавали 2,2 тысячи участников, явка составила 58% от общего числа подавших заявления. ЕГЭ по базовой математике сдавали 8,5 тысяч человек, или 70% из числа заявившихся. Об этом сегодня, 19 сентября, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бланк ЕГЭ

«Как и в прошлом году, мы наблюдаем низкий интерес выпускников к пересдаче экзаменов в осенние сроки. В то же время сентябрьский период позволил части выпускников 2016 года, не получивших аттестат по итогам основного периода экзаменов, улучшить свой результат и теперь у них есть возможность продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования», — отметил Кравцов.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дополнительный ЕГЭ проводился по двум предметам — русскому языку и математике базового уровня. Экзамены прошли 5, 8 и 14 сентября. Количество выпускников, не сдавших русский язык в ходе основного периода ЕГЭ 2016 года, составило 0,7%, математику — 1,6%. Экзамены в сентябрьские сроки прошли во всех регионах России.