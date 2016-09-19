Итоги выборов в Ярославской области: Партии получили то, к чему стремились
Ярославль, 19 сентября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Все партии, кто стремился занять какие-либо позиции по итогам выборов в Госдуму, получили результат, считает заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев. Как он пояснил корреспонденту ИА REGNUM, результаты голосования не стали неожиданностью.
«Все прогнозировали, что «Единая Россия» получит победу по спискам, а по одномандатным округам лидерами станут Александр Грибов и Анатолий Грешневиков. Результаты выборов не стали неожиданностью, и все с ними согласились. Расстроилась, наверное, КПРФ, впервые потерпевшая большое поражение и потерявшая лидерство как оппозиционная партия. Среди одномандатников, думаю, самое большое недовольство выразят московские кандидаты, которые хотели за большие деньги купить доверие ярославцев. Но мобилизовать сторонников они не смогли и получили низкий результат. Хотя для всех нас он также был предсказуем», — отметил Павел Исаев.