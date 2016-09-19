Ярославль, 19 сентября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Все партии, кто стремился занять какие-либо позиции по итогам выборов в Госдуму, получили результат, считает заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев. Как он пояснил корреспонденту ИА REGNUM, результаты голосования не стали неожиданностью.

фото 1yar.tv Павел Исаев

«Все прогнозировали, что «Единая Россия» получит победу по спискам, а по одномандатным округам лидерами станут Александр Грибов и Анатолий Грешневиков. Результаты выборов не стали неожиданностью, и все с ними согласились. Расстроилась, наверное, КПРФ, впервые потерпевшая большое поражение и потерявшая лидерство как оппозиционная партия. Среди одномандатников, думаю, самое большое недовольство выразят московские кандидаты, которые хотели за большие деньги купить доверие ярославцев. Но мобилизовать сторонников они не смогли и получили низкий результат. Хотя для всех нас он также был предсказуем», — отметил Павел Исаев.