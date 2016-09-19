Москва, 19 сентября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В ходе судебного заседания, на котором рассматривалось уголовное дело в отношении российского блогера Антона Носика, обвиняемого в экстремизме (статья 282 УК России), прокурор попросил Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде двух лет колонии, сообщает РАПСИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока

Отмечается, что по статье 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» обвиняемый может быть осуждён на срок до двух лет лишения свободы. Другое наказание по этой статье — штраф или исправительные работы до одного года.

Напомним, прошлой осенью Носик, ведущий блог в «Живом Журнале», комментируя участие ВКС России в операции по уничтожению террористов в Сирии, написал, что «горячо приветствовал» авиаудары по территории этой страны в статье «Стереть Сирию с лица земли». Этот материал был признан экстремистским.

В апреле Носику предъявили обвинение по части 1 статьи 282 УК РФ. Сейчас он остаётся под подпиской о невыезде — на время суда.

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