Рига, 19 сентября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В Латвии для стрельб Земессаргов (ополчение), поставлены непригодные патроны, которые застревают и портят оружие, сообщает портал Delfi.lv.

Brett Hondow Патроны

Как стало известно, патроны были закуплены для проведения учебных стрельб. Во время учений выяснилось, что патроны застревают, создавая только шум, а к некоторым видам оружия не подходят. В результате Земессаргам приходится длительно чистить оружие.

Комментируя сложившуюся ситуацию, командир Национальных вооруженных сил (НВС) Раймондс Граубе сообщил, что на данный момент идут переговоры с поставщиком патронов — компанией из Словении. Он добавил, что стороны ищут компромисс. Также Граубе заявил, что принято решение не закупать такие патроны, а искать другой вид учебных боеприпасов при посредничестве поставщиков НАТО.

Напомним, это не первый инцидент с приобретением экипировки для латвийских военных. Так, в апреле 2016 года, Министерство обороны Латвии закупило для Земессардзе саперные лопатки, которые сломались через 5 минут после начала их использования. Тогда, член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Вейко Сполитис заявил: «Кому-то из латвийской армии придётся за это ответить. 14 из 30 лопаток для Земессардзе сломались в дюнах за 5 минут». Также он добавил, что сам во время учений, обычно пользуется инструментом времён Первой мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Правительство Мариса Кучинскиса намерено укреплять государственную оборону, постепенно увеличивая финансирование этой сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%. Также планируется увеличить роль Земессардзе в обороне страны, улучшить экипировку и численность.