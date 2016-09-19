Ярославль, 19 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Итоги прошедших выборов, и в частности второе место ЛДПР, лидер ярославского отделения КПРФ Александр Воробьев прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM стихами про «злых воронов, реющих над страной» и уточнил, что Владимир Жириновский — как раз такой «летающий ворон».

Алексей Яковлев ИА REGNUM Александр Воробьёв

«Сегодня жители Ярославской области сделали ставку на истерики Жириновского. Явно ничего положительного из этого не получится — люди не понимают, что он делал все это время. Это человек, который не дал свершиться отставке Ельцина, который на каждом углу ругает коммунистов, который выполняет все черные заказы действующей власти. Да, он великолепный психолог, артист, человек, безусловно, талантливый. Вчера в Тутаеве председатель одной из участковых избирательных комиссий рассказал мне о своих наблюдениях: люди приходят голосовать злые, раздраженные. Недовольный жизнью народ захотел крови и решил, что это сделает Жириновский. Но это не та ставка. Жириновский — это как раз летающий над страной ворон», — пояснил Александр Воробьев.

Он подчеркивает: партия власти заранее дала установку оттеснить КПРФ. Немалую роль в этом сыграло телевидение и работа на понижение явки.

«При низкой явке партия власти сделала свои проценты, хотя по сравнению с прошлыми выборами, когда явка была 55%, количество голосов они не подтвердили, а уменьшили. Низкая явка говорит о состоянии общества — люди не пришли, они ногами голосовали против власти. Еще Уинстон Черчилль в свое время сказал: «Плохую власть избирают хорошие люди, когда не приходят на выборы». Вот и выбрали плохую власть. «Единая Россия» получила сегодня конституционное большинство, но, придерживаясь прежнего курса, они не выправят ситуацию. А впереди выборы президента и губернатора, и накапливающаяся сегодня злость и раздражение могут выплеснуться совершенно в других формах», — отмечает Александр Воробьев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам, на выборах депутатов Государственной думы РФ VII созыва в Ярославской области лишь четыре партии преодолели 5%-й барьер: Единая Россия — 38,43%, ЛДПР — 17,36%, КПРФ — 16,04% и «Справедливая Россия» — 10,27%.