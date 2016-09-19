Москва, 19 сентября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Ипотечные заемщики, купившие квартиры в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцово, были вынуждены достраивать дом самостоятельно ввиду банкротства застройщика. Об этом пишет Лента.ру.

jeviniya Стройка

Дом планировалось сдать в 3-м квартале 2014 года, однако к осени активность на стройке почти полностью прекратилась. В недостроенном жилом комплексе отсутствовали лифты, отопление и фасадные балконы. Как рассказала одна из дольщиков, покупателями была сформирована инициативная группа, которая добивалась от застройщика завершения строительства. Девелопер дал обещание сдать дом в мае 2015 года, но к тому времени никаких подвижек не произошло.

«Напомню, что все это время мы с мужем платили 40 тысяч (рублей) ипотечных денег и вынуждены были продолжать снимать квартиру еще за 30 тысяч в месяц», — отметила участница долевого строительства.

Осенью 2015 года в отношении застройщика была начата процедура наблюдения, предшествующая банкротству. Дольщикам это грозило потерей приобретенного жилья, которое могло уйти в общую конкурсную массу долгов застройщика и быть продано с молотка для удовлетворения требований всех кредиторов банкрота. Инициативная группа обратилась с иском в Одинцовский суд о признании права собственности на квартиру в недостроенном доме, при этом, так как дом не был сдан, он оставался объектом незавершенного строительства, не стоял на кадастре, и даже при подтверждении такого права дольщики не могли им воспользоваться.

Покупатели жилья приняли решение достроить дом за свой счет. К концу 2015 года участникам инициативной группы удалось провести отопление и устранить прорывы труб, а в следующем — почти полностью провести фасадное остекление, отделку в подъездах и наладку лифтов. На работы ушло 700 тысяч рублей в 2015 году и по 100 тысяч рублей с квартиры — в 2016. Параллельно дольщики посещали заседания суда, писали письма в инстанции, проводили митинги и одиночные пикеты.

«Такая активность объяснялась очень просто: мы должны были приложить все усилия и вывести наш дом из конкурсной массы, в противном случае в ходе конкурсного производства основной кредитор — банк — получает право реализовать все имущество и распорядиться им для оплаты долгов банкрота. Дольщики в этом случае могли бы полностью потерять жилье и рассчитывать на компенсацию в размере 100−200 тысяч рублей, а отдельные «счастливчики» еще и остаются при этом с ипотекой», — рассказала дольщица, отметив, что ее семье осталось платить за ипотеку еще 18 лет.

На данный момент подписан договор о достройке объектов с одним из банков и определен новый подрядчик. Новый кредитор получил право достройки, им составлен план работ. Сейчас дом фактически достроен — в сентябре получено заключение о соответствии, но пока не выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Осталось погасить долг прежнего застройщика перед оператором электросетей и подключить дом к электричеству.

Между тем, в конце сентября состоится очередное заседание Арбитражного суда, где будет определена процедура банкротства и утвержден конкурсный управляющий, который определит дальнейшую судьбу дольщиков — перспектива лишения покупателями своих квартир все еще существует.