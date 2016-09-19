Симферополь, 19 сентября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Глава японской патриотической организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура заявил журналистам в Крыму, что у жителей Крыма есть подлинный дух самураев, дух воинов.

Неизвестный автор. Бой самураев. Середина XIX в

По его словам, этот дух сильнее виден в Крыму, чем в Японии. Он выразился в борьбе жителей полуострова за признание своего права на самоопределение, следствием которой стало воссоединение с Россией.

Кимура также отметил, что заявление Госдепартамента США о непризнании итогов выборов в Госдуму РФ в Крыму следует расценивать как политическое давление — оно недопустимо и «очень подозрительно».

«Это неприкрытое политическое давление на участников выборного процесса, и это в корне неверно», — сказал Кимура.