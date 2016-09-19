Москва, 19 сентября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. На выборах депутатов Госдумы РФ VII созыва у международных наблюдателей сложностей не возникало, заявил на заседании 19 сентября глава миссии международных наблюдателей от СНГ Владимир Гаркун, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Предварительные результаты голосования в ЦИК

«Российская Федерация создала все условия для плодотворной и вполне комфортной работы международных наблюдателей», — подчеркнул Гаркун.

Он добавил, что в центральной комиссии работа была выстроена прозрачно.

Ранее, как заявила глава ЦИК РФ Эмма Памфилова, у избирательных комиссий в России высокий уровень прозрачности.

18 сентября 2016 года в единый день голосования выбирали депутатов VII созыва Госдумы РФ.