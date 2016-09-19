Астана, 19 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Казахстанские поликлиники, больницы и медицинские центры за первое полугодие 2016 года оказали услуги в области здравоохранения на общую сумму 238,7 млрд тенге (47,7 млрд руб.). По данным рэнкингового агентства ranking. kz, объем оказанных услуг за указанный период был на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

filefastovik.com Больничный коридор

Согласно данным агентства, наибольшие темпы роста в оказании услуг в области здравоохранения зарегистрированы в Алма-Ате — 37% по сравнению с первым полугодием 2015 года. На втором месте находится Акмолинская область — 19,1%, на третьем — Южно-Казахстанская область (18,1%).

При этом уточняется, что более половины всего объема услуг в области здравоохранения были оказаны больницами (56% от общего объема по республике) на общую сумму на 134,4 млрд тенге (26,8 млрд руб.). Еще 19% приходится на долю врачей общей практики. Среди больничных услуг 26% составили услуги хирургических отделений — на 34,7 млрд тенге (6,9 млрд руб.), еще 11% — услуги отделений гинекологии — на 14,8 млрд тенге (2,9 млрд руб.).

Между тем, аналитики агентства подсчитали, что за год цены на медицинские услуги в Казахстане значительно выросли. Первичный прием у врача в первом полугодии 2016 года стоил в среднем по республике 2041 тенге (408 руб.), что на 20% выше по сравнению с 2015 годом.

«Дороже всего среди обследованных больших городов и мегаполисов страны услуга обходилась алма-атинцам — 3677 тенге (735 руб), дешевле всего — жителям Караганды — 1253 тенге (250 руб.). Самое значительное удорожание отмечено в Кустанае (на 56,9%) до 2413 тенге (482 руб.) УЗИ брюшной полости за год подорожало на 12,9%, до 2375 тенге (475 руб.) в среднем по Казахстану. Общий анализ крови подорожал за год на 10,5%, до 781 тенге (156 руб.), мочи — на 10,9%, до 550 тенге (110 руб). Услуги стоматологов-хирургов по удалению одного зуба под местным обезболиванием стоили в среднем по стране 2800 тенге (560 руб.). Массаж шейно-воротниковой зоны подорожал за год на 12,1%, до 795 тенге (159 руб.) за одну процедуру», — говорится в исследовании.

Напомним, с 2017 года в Казахстане начнет работать Фонд социального медицинского страхования, который будет формироваться за счет взносов государства, работодателей и граждан.

«Сегодня гарантированный объем бесплатной медицинской помощи платит государство, а со следующего года услуги будут оплачиваться Фондом медицинского страхования, не населением. Фонд будет выполнять функции единственного закупщика медицинских услуг, то есть будет финансовым оператором государства для закупа услуг базового пакета, гарантированного объема бесплатных медицинских услуг, и дополнительного пакета в рамках обязательного социального медицинского страхования. Для населения это будет хорошей возможностью. Сегодня, когда гражданин обращается в частную клинку, он вынужден 100% стоимости оплачивать самостоятельно. Очень мало частных клиник, которые участвуют в оказании гарантированного объема бесплатной медпомощи — 42%», — сообщил в апреле 2016 года вице-министр здравоохранения и социального развития Елжан Биртанов.