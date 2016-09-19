Мурманск, 19 сентября, 2016, 12:21 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Согласно предварительным итогам голосования количество избирателей, внесённых в список на момент окончания голосования в Выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва составило 611 716. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Избирательной комиссии Мурманской области.

По данным избиркома, число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией составляет 543 428.

В то же время число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, составляет 1926. В день голосования в помещении было выдано 235 833 избирательных бюллетеней. Вне помещения избиратели получили 3494 бюллетеней. Число погашенных бюллетеней составило 302 170. Число недействительных — 11 845.

Тем временем, согласно данным о предварительных итогах голосования по единому округу в Выборах депутатов Мурманской областной Думы шестого созыва приняло участие 580 560 человек. Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией составляет 444 758. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно — 1854. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования составляет 222 602. Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения — 3236. Число погашенных бюллетеней — 217 065. Число недействительных бюллетеней — 8221.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, явка мурманских избирателей в Единый день голосования на 18 часов 18 сентября выросла до 35 процентов.

Отметим, в прошлый раз, а именно в выборах депутатов Мурманской областной Думы пятого созыва (они проходили в декабре 2011 года — прим. ИА REGNUM ) к 18:00 по мск приняло участие 44,74% избирателей. Количество избирателей, принявших участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва тогда составляло 45,36%.

Кроме депутата от Мурманской области в Госдуме, северяне выбирали членов регионального Заксобрания.