Киев, 19 сентября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Фракция «Народный фронт» зарегистрировала в парламенте Украины проект постановления о признании выборов в Государственную думу РФ нелегитимными из-за проведения голосования на территории полуострова Крым. Об этом, как передает АСН (Украина), заявил лидер политического движения Арсений Яценюк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсений Яценюк

«Общая позиция всех западных партнеров о непризнании легитимности Госдумы РФ будет еще одним свидетельством того, что никто ее не признает и не признает незаконную аннексию Крыма», — сказал бывший премьер-министр Украины.

Яценюк добавил, что «Народный фронт» призывает все фракции украинского парламента поддержать это постановление.

Кроме того, лидер партии также предлагает Киеву обратиться к Генассамблее ООН, ОБСЕ и другим международным организациям с тем, «чтобы мир не просто осудил выборы в Госдуму РФ, но и присоединился к украинской позиции относительно нелегитимности этого органа, который был избран Кремлем с нарушением всех норм международного права».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вернулся в состав Российской Федерации (РФ) после референдума, на котором более 90% местных жителей высказались за выход из состава Украины.

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