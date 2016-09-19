Москва, 19 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В РКК «Энергия» специалисты начали на испытательном стенде «Селен» серию экспериментов по отработке действий человека на Луне, говорится в сообщении на официальном сайте «Роскосмоса».

geralt Луна

В условиях лунной гравитации начальник лётно-испытательного отдела корпорации Марк Серов и инструктор-космонавт-испытатель 1 класса, руководитель научно-технического центра РКК «Энергия» Александр Карели отработали комплекс движений, которые имитируют работу космонавта на поверхности спутника Земли.

Полученный опыт будет учтен при проработке пилотируемых этапов лунной программы, уточняет Роскосмос. Кроме экспериментов, специалисты РКК «Энергия» проводят консультации с разработчиками скафандра, который модернизируют под лунную программу.

В него в частности добавят дополнительные шарниры и изменят некоторые жёсткие элементы конструкции — так космонавт получит возможность встать на ноги без посторонней помощи при падении.

Заместитель руководителя научно-технического центра РКК «Энергия» по летно-космической деятельности Александр Полещук отметил, что испытатель после экспериментов сможет что-то порекомендовать разработчикам скафандров с точки зрения эргономики при работе на Луне.

«По Луне в скафандре ходить непросто — потребуются специальные средства передвижения, в которые необходимо забраться, занять удобное положение. Для отработки всего этого требуется практика», — сказал Полещук.