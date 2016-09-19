Москва, 19 сентября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В Москве обнаружен труп 20-летней девушки со множественными колото-резаными ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по городу Москве.

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Труп найден 18 сентября около жилого дома по улице Хамовнический Вал. Его нашёл местный житель.

«При визуальном осмотре на теле погибшей следователи обнаружили признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ранений шеи и головы», — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, убийца похитил у убитой ценные вещи и деньги. Ведётся розыск преступника.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ. Все обстоятельства случившегося выясняются.