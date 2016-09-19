Москва, 19 сентября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Комедийный фильм «Жених», главную роль в котором исполнил Сергей Светлаков, выступивший также сценаристом и продюсером ленты, стал лидером проката по итогам уик-энда. За первые выходные (с 15 по 18 сентября) картина заработала 198,4 млн рублей, сообщает Kinobusiness.com.

Цитата из к/ф «Жених». реж Александр Незлобин. 2016. Россия Сергей Светлаков

На втором месте по результатам сборов в России — очередной фильм о приключениях Бриджит Джонс (88,1 млн рублей), за ней идет триллер «Нерв» (62,9 млн рублей). Четвертая позиция — у исторической драмы «Бен-Гур» (52,9 млн рублей), на пятом месте — «Тайная жизнь домашних животных» (38,9 млн рублей).

В центре сюжета комедии «Жених» — история любви немца Гельмута (Сергей Светлаков) и русской девушки Алены (Светлана Смирнова-Марцинкевич). Влюбленные приезжают в деревню, чтобы познакомиться с ее семьей, однако там появляется и бывший супруг Алены. В соперничество мужчин за сердце красавицы вмешиваются соседи, знакомые и родные.