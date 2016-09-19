Москва, 19 сентября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин считает возможным заключение в новом составе нижней палаты парламента так называемого пакетного соглашения между фракциями о распределении руководящих постов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября. «Вполне возможно», — заявил Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Так называемое пакетное соглашение предусматривает распределение между сформированными фракциями постов спикера, вице-спикеров, глав комитетов.

При этом ключевые посты (председателя палаты, первого вице-спикера, руководителей основных комитетов) традиционно получает партия, набравшая большинство голосов избирателей.

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По результатам выборов в Госдуму проходят четыре партии: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». «Единая Россия» получила конституционное большинство — более 300 мандатов (343).

Госдума VII созыва на своем первом пленарном заседании примет решение о назначениях на ключевые посты. Первое заседание нижней палаты парламента состоится в начале октября.

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В соответствии с Конституцией первое заседание должно пройти на 30-й день после дня выборов, при этом Конституция позволяет президенту РФ издать указ о назначении первого заседания раньше. Именно на такое развитие событий указал Нарышкин, объясняя это необходимостью работы над проектом федерального бюджета на 2017 год.