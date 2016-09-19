Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту вброса бюллетеней в урну для голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва. Нарушение было зафиксировано на участке №1958. Под уголовное преследование попала секретарь УИК. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

severpost.ru Уголовное дело

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Секретарь УИК №1958 стала фигуранткой сразу двух уголовных дел — по ч. 2 ст. 142.1 «Фальсификации итогов голосования» и ч. 2 ст. 142 «Фальсификация избирательных документов».

Также Памфилова призвала региональный избирком решить вопрос об аннулировании итогов голосования на участке. На то есть все основания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вброс бюллетеней был зафиксирован камерами видеонаблюдения, которыми был оснащен участок №1958. На кадрах видно, как женщина вбрасывает большое число бюллетеней в два ящика. В это время её прикрывают по два человека, с большой долей вероятности присутствующие члены комиссий. Обе урны, в которые были добавлены бланки для голосования, опечатали после прибытия на участок надзорных органов и членов вышестоящих территориальных комиссий. Как отметил представитель организации «Лига избирателей» в Ростове-на-Дону Дмитрий Абросимов, есть еще несколько участков, которые попали в поле зрения правоохранителей.