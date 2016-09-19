Москва, 19 сентября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Сократить расходы госбюджета РФ можно в первую очередь за счет урезания трат на госуправление (об этом в августе 2016 года сказали 36% — эта доля ниже, чем в январе — 49%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Каждый шестой в условиях кризиса соглашается с экономией на культуре, кинематографе и СМИ (18%), ЖКХ (16%), каждый десятый — с уменьшением ассигнований на спорт (9%) и здравоохранение (8%). Прочие статьи расходов к числу допустимых к сокращению относят от 4 до 7% опрошенных.

Половина жителей России (53%) считает, что нельзя сокращать расходы на здравоохранение. Треть (31%) говорит о необходимости защиты ассигнований на науку и образование (рост с 24% в начале года), пятая доля — о том, что не следует уменьшать финансирование на национальную оборону (22%), ЖКХ (18%).

Опрос проведен 27−28 августа 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.