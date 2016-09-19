Минск, 19 сентября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Гражданин России, подозреваемый в изнасиловании женщин на территории Белоруссии, заявил, что жертвами его сексуальных домогательств за двадцатилетний период стали около ста женщин. К настоящему моменту удалось установить личности только половины жертв. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел минского облисполкома.

Иван Шилов ИА REGNUM Вечернее преступление

В ведомстве пояснили, что 45-летний гражданин России, о котором идёт речь, был задержан в прошлом ноябре. Случаи с изнасилованиями произошли на территории Брестской (Белоруссия) и Минской областей (Дзержинский, Минский, Смолевичский и Столбцовский районы, Белоруссия).

«Житель города Санкт-Петербург периодически приезжал в Беларусь навещать родственников, проживающих в Брестской области. С 1994 по 2014 год во время этих визитов и совершались изнасилования», — сообщили в пресс-службе.

Преступления в отношении женщин имели свой почерк: они совершались в безлюдных местах около остановочных пунктов железнодорожного транспорта. Рядом располагались лесные массивы.

«В ряде случаев обвиняемый не только насиловал своих жертв, но и забирал у них украшения, деньги, ценные вещи. Изнасилования сопровождались угрозами физической расправы, порой для этого использовался нож», — сообщили в пресс-службе.

Женщины, которые пострадали от насильника, были разного возраста. В том числе насилию подвергались и несовершеннолетние. В 1999 году поступило первое заявление.

Комментируя ситуацию, начальник управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома Игорь Щербаченя сказал, что ведомству нужна помощь в установлении личностей потерпевших.

«Мы практически уверены, что личности ряда пострадавших от противоправных действий подозреваемого, как и некоторые факты совершенных им преступлений на территории Минской области, до настоящего времени не установлены», — сказала он.