Москва, 19 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Россия будет твёрдо выступать за недопустимость искажения истории. Об этом говорится в комментарии МИД РФ от 19 сентября.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Знамя победы

«В соответствии с национальными интересами будем твердо выступать в ООН за недопустимость искажения истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. В русле этих усилий и в рамках борьбы с любыми формами и проявлениями расизма, дискриминации и ксенофобии Россия вновь внесет проект резолюции Генассамблеи «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что данный документ «традиционно пользуется поддержкой внушительного большинства государств-членов ООН»: «Однако не всем хватает политической воли выступить против прославления в некоторых странах нацистов и их приспешников. Особую важность данное решение будет иметь в этом году 70-летия приговора Нюрнбергского трибунала, подтвердившего человеконенавистническую сущность нацизма».

Напомним, 13 сентября в Нью-Йорке открылась 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках этого международного форума государствами-членами ООН будет обсуждаться широкий спектр наиболее актуальных проблем глобального и регионального измерения.

Российскую делегацию на сессии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. 23 сентября он выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.