Гуанчжоу, Китай, 19 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Пивоварова отказалась от продолжения встречи в первом круге турнира в Гуанчжоу (Китай) против представительницы США Дженнифер Брэди.

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Поединок, который продолжался почти 2 часа, был остановлен при счете 6:4, 4:6, 0:4.

В следующем круге Брэди сыграет с Данкой Ковинич из Черногории.

Турнир WTA. Гуанчжоу (Китай). Женщины. Первый круг

Дженнифер Брэди (США) — Анастасия Пивоварова (Россия) — 4:6, 6:4, 4:0 отказ.

Отметим, что призовой фонд теннисного турнира в Гуанчжоу составляет почти $227 тыс.