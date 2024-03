Пекин, 19 сентября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Компания Samsung Electronics Co Ltd начала внутреннее расследование, связанное со случаями самовозгорания смартфонов Galaxy Note 7 в Китае, заявил китайский интернет-магазин JD.com Inc, сообщает 19 сентября Reuters.

«Мы сразу же сообщили об этом случае компании Samsung, которая начала внутреннее расследование», — сказал пресс-секретарь JD.com Inc в своем письме.

Китайский финансовый журнал Caixin сообщил, что один из загоревшихся Galaxy Note 7 был приобретен через интернет-магазин.

Напомним, компания Samsung Electronics Co Ltd отозвала в Китае 1 тыс. 858 смартфонов Galaxy Note 7, реализованных на китайском рынке в рамках пробной партии.