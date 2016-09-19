Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2016, 11:44 — ИА Регнум.



OpenClipart-Vectors Перезагрузка

«Мне кажется, наступающая неделя будет интересной, когда надо будет решать кадровые вопросы», — так прокомментировал предварительные итоги голосования в регионе губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского главы 19 сентября.

Василий Голубев назвал явку избирателей достаточной высокой. Более 1,5 млн жителей региона определились с выбором, явка превысила 43%.

Напомним, Голубев ранее проинформировал, что останется в должности губернатора Ростовской области, а депутатский мандат будет передан.

Подробнее: Ростовская область: Голубев останется губернатором и отдаст свой мандат

Как ранее сообщало ИА REGNUM, окончательные итоги выборов-2016 станут известны к концу недели. Но уже очевидно, что с большим отрывом опередила оппонентов «Единая Россия». Второе и третье места у ЛДПР и КПРФ.

По одномандатным округам лидеры определены. Так, в Ростовском округе №149 наибольшее число голосов получила Лариса Тутова («ЕР»), в Нижнедонском округе №150 — Михаил Емельянов («СР»), в Таганрогском округе №151 — Юрий Кобзев («ЕР»), в Южном округе №152 — Михаил Чернышев («ЕР»), в Белокалитвинском округе №153 — Александр Шолохов («ЕР»), в Шахтинском округе №154 — Максим Щаблыкин («ЕР»), в Волгодонском округе №154 — Виктор Дерябкин («ЕР»).

Ранее по теме: Ростовский политолог: Победа — у «ЕР», КПРФ и ЛДПР борются за второе место