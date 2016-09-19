Москва, 19 сентября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Власти РФ готовят новую масштабную реформу силовых и правоохранительных органов: на основе Федеральной службы безопасности (ФСБ) предполагается создание Министерства госбезопасности (МГБ), которое фактически обретёт функции Комитета госбезопасности СССР (КГБ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компетентный источник.

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По его данным, реформу планируется завершить до президентских выборов 2018 года, готовить ее начали после того, как указами президента РФ были ликвидированы ФМС и ФСКН (их функции были переданы МВД) и создана Росгвардия. Предполагается, что в новое министерство войдут: Федеральная служба охраны РФ (ФСО) (сохранится в виде Службы безопасности президента РФ, которой помимо охраны будут подконтрольны спецсвязь и транспортное обслуживание высших должностных лиц) и Служба внешней разведки РФ (СВР).

По результатам реформы Следственный комитет России (СКР) будет возвращён в Генеральную прокуратуру, а функции Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) будут разделены между Министерством обороны и Министерством внутренних дел (МВД). главное управление процессуального контроля СКР, которое контролировало ход расследований над возбуждёнными СКР и МВД делами, фактически уже ликвидировано. Ещё одной функцией нового МГБ станет обеспечение собственной безопасности в российских правоохранительных и силовых структурах.

Реформа проводится с целью повышения эффективности управления в российских силовых и правоохранительных органах и уничтожения коррупции — после ее окончания МГБ сможет брать в производство коррупционные или другие громкие дела (сейчас подследственность таких дел закреплена в УПК за СКР и МВД), а также контролировать расследования, в основу которых легли его материалы.

Новая схема, по данным издания, уже опробуется. В частности, уголовное дело в отношении криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) и его соратников было возбуждено именно ФСБ, тогда как статья 210 УК России не относится к её подследственности.

Источник отметил, что сотрудники ведомства будут проверять эффективность использования предоставленной спецслужбой информацией следственными органами, а также — в полном ли объёме она используется. Кроме того, пишет издание, в процессе предполагаемой реформы планируется сменить сегодняшних руководителей служб и ведомств.

Официально силовые и правоохранительные структуры намеченную реформу не комментировали. В прокуратуре изданию отметили, что по-прежнему считают целесообразным расширить надзорные полномочия ведомства при расследовании громких экономических дел.