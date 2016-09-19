В России могут возродить Министерство госбезопасности — СМИ
Москва, 19 сентября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Власти РФ готовят новую масштабную реформу силовых и правоохранительных органов: на основе Федеральной службы безопасности (ФСБ) предполагается создание Министерства госбезопасности (МГБ), которое фактически обретёт функции Комитета госбезопасности СССР (КГБ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компетентный источник.
По его данным, реформу планируется завершить до президентских выборов 2018 года, готовить ее начали после того, как указами президента РФ были ликвидированы ФМС и ФСКН (их функции были переданы МВД) и создана Росгвардия. Предполагается, что в новое министерство войдут: Федеральная служба охраны РФ (ФСО) (сохранится в виде Службы безопасности президента РФ, которой помимо охраны будут подконтрольны спецсвязь и транспортное обслуживание высших должностных лиц) и Служба внешней разведки РФ (СВР).
По результатам реформы Следственный комитет России (СКР) будет возвращён в Генеральную прокуратуру, а функции Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) будут разделены между Министерством обороны и Министерством внутренних дел (МВД). главное управление процессуального контроля СКР, которое контролировало ход расследований над возбуждёнными СКР и МВД делами, фактически уже ликвидировано. Ещё одной функцией нового МГБ станет обеспечение собственной безопасности в российских правоохранительных и силовых структурах.
Реформа проводится с целью повышения эффективности управления в российских силовых и правоохранительных органах и уничтожения коррупции — после ее окончания МГБ сможет брать в производство коррупционные или другие громкие дела (сейчас подследственность таких дел закреплена в УПК за СКР и МВД), а также контролировать расследования, в основу которых легли его материалы.
Новая схема, по данным издания, уже опробуется. В частности, уголовное дело в отношении криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) и его соратников было возбуждено именно ФСБ, тогда как статья 210 УК России не относится к её подследственности.
Источник отметил, что сотрудники ведомства будут проверять эффективность использования предоставленной спецслужбой информацией следственными органами, а также — в полном ли объёме она используется. Кроме того, пишет издание, в процессе предполагаемой реформы планируется сменить сегодняшних руководителей служб и ведомств.
Официально силовые и правоохранительные структуры намеченную реформу не комментировали. В прокуратуре изданию отметили, что по-прежнему считают целесообразным расширить надзорные полномочия ведомства при расследовании громких экономических дел.