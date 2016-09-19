Калуга, 19 сентября, 2016, 11:39 — ИА Регнум.



jakobking85 Новорожденный на руках

Следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Калужской области расследуется уголовное дело в отношении 32-летней калужанки, подозреваемой в похищении грудного ребенка. Об этом сообщил 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по городу Калуга СУ СКР Калужской области Алексей Дулишкович.

По его словам, 16 сентября в центре Калуги, женщина обманом выманила у 19-летней матери её трехмесячную дочь и сбежала. В тот же день полиция нашла ребенка и вернула его родителям. Похитительница задержана и заключена пол стражу. На допросе у следователя женщина полностью признала свою вину. Воровке грозит наказание до 12 лет лишения свободы.